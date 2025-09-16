Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"

Сегодня состоялась церемония открытия академического курса "Стратегические исследования и управление государственной обороной" Института военного управления Национального университета обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

В первый день курса ректор Национального университета обороны, генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился со слушателями, поздравил их от имени руководства Министерства обороны, а также от себя лично и пожелал успехов в учебе.

Ректор Национального университета обороны поприветствовал также турецких и пакистанских слушателей, принимающих участие в академическом курсе, и отметил, что трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном основано на дружественных, братских и союзнических отношениях, подчеркнув вклад этого союза в развитие военного образования во всех трех странах.

Генерал-майор Г.Абдулов с уверенностью отметил, что по поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева, в системе военного образования нашей армии внедряются инновации, основанные на передовом мировом опыте и национальных военно-стратегических интересах, и подчеркнул важную роль подобных курсов в повышении профессионализма офицеров. Ректор подчеркнул, что данный курс будет способствовать укреплению взаимодействия Министерства обороны с другими государственными органами и совершенствованию их совместной деятельности.

Отметим, что в ходе обучения будут прочитаны лекции по международным отношениям, глобальной безопасности, внешней политике, планированию стратегии и обороны, государственной обороне и управлению оборонными ресурсами, а также предусмотрены групповые занятия и практические упражнения.