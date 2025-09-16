İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

    Hərbi
    • 16 sentyabr, 2025
    • 18:28
    Bakıda Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu keçirilir

    Milli Müdafiə Universitetinin (MMU) Hərbi İdarəetmə İnstitutunda Müdafiə Nazirliyi və digər dövlət qurumlarının, eləcə də - Türkiyə və Pakistandan olan nümayəndələrin iştirakı ilə "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 

    Kursun ilk günündə MMU rektoru general-mayor Gündüz Əbdülov Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan üçtərəfli hərbi əməkdaşlığının dostluq, qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri üzərində qurulduğunu bildirib. Bu müttəfiqliyin hər üç ölkədə hərbi təhsilin inkişafına verdiyi faydalara toxunub.

    Rektor Azərbaycan ordusunun hərbi təhsil sistemində qabaqcıl dünya təcrübəsinə və milli hərbi-strateji maraqlara əsaslanan yeniliklərin tətbiq olunduğunu, belə kursların zabitlərin peşəkarlığının artırılmasında mühüm rol oynadığını əminliklə bildirib. Gündüz Əbdülov, həmçinin keçirilən kursun Müdafiə Nazirliyinin digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin güclənməsinə və birgə fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə töhfə verəcəyini xüsusi vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, dinləyicilərə tədris müddətində beynəlxalq münasibətlərin, qlobal təhlükəsizliyin, xarici siyasətin, strategiya və müdafiənin planlaşdırılmasının, dövlət müdafiəsinin və müdafiə resurslarının idarə edilməsinin əsaslarına dair mühazirələr oxunacaq, qrup çalışmaları və praktiki təcrübələr keçiriləcək.

    Müdafiə Nazirliyi Milli Müdafiə Universiteti Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan
    Foto
    Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"

    Son xəbərlər

    19:05

    Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    18:59

    Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıb

    Biznes
    18:55

    Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaq

    Futbol
    18:48

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    "Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olub

    İncəsənət
    18:28
    Foto

    Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

    Hərbi
    18:25

    ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    18:23

    "Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    18:23

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti