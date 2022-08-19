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Состоялась церемония открытия конкурса "Снайперский рубеж"

Состоялась церемония открытия конкурса "Снайперский рубеж" 19 августа состоялась церемония открытия международного конкурса "Снайперский рубеж", проходящего в городе Йезд Исламской Республики Иран.
Армия
19 августа 2022 г. 23:09
Состоялась церемония открытия конкурса Снайперский рубеж

19 августа состоялась церемония открытия международного конкурса "Снайперский рубеж", проходящего в городе Йезд Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие делегации стран-участниц, военные атташе, представители СМИ и другие гости.

После того как мероприятие было объявлено открытым исполнением Государственного гимна Ирана, состоялся торжественный парад команд, участвующих в соревнованиях.

Выступавшие поздравили участников со стартом конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2022", и пожелали командам успехов.

Было подчеркнуто, что проведение подобных соревнований, помимо повышения боевых способностей и практических навыков, играет важную роль в укреплении отношений между странами.

Отметим, что азербайджанские военнослужащие, принимающие участие в конкурсе "Снайперский рубеж" в Иране, соревнуются с командами, представляющими Беларусь, Китай, Иран, Узбекистан, Россию и Зимбабве.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Snayper həddi" müsabiqəsinin açılış mərasimi keçirilib

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