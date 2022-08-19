Состоялась церемония открытия конкурса "Снайперский рубеж"

19 августа состоялась церемония открытия международного конкурса "Снайперский рубеж", проходящего в городе Йезд Исламской Республики Иран.

19 августа состоялась церемония открытия международного конкурса "Снайперский рубеж", проходящего в городе Йезд Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие делегации стран-участниц, военные атташе, представители СМИ и другие гости.

После того как мероприятие было объявлено открытым исполнением Государственного гимна Ирана, состоялся торжественный парад команд, участвующих в соревнованиях.

Выступавшие поздравили участников со стартом конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2022", и пожелали командам успехов.

Было подчеркнуто, что проведение подобных соревнований, помимо повышения боевых способностей и практических навыков, играет важную роль в укреплении отношений между странами.

Отметим, что азербайджанские военнослужащие, принимающие участие в конкурсе "Снайперский рубеж" в Иране, соревнуются с командами, представляющими Беларусь, Китай, Иран, Узбекистан, Россию и Зимбабве.