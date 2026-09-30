Словакия и Азербайджан обсуждают новые договоренности в оборонпроме - ЭКСКЛЮЗИВ
- 30 сентября, 2026
- 16:51
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Словакия и Азербайджан обсуждают расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в том числе в области беспилотных летательных аппаратов.
Об этом заявил Report генеральный директор по вопросам оборонной политики министерства обороны Словакии Роберт Бестро на полях выставки ADEX-2026.
По его словам, сотрудничество двух стран в оборонной сфере является плодотворным и продолжает расширяться. Он отметил, что между словацкой стороной и министерствами оборонной промышленности и обороны Азербайджана сложились хорошие отношения.
Бестро напомнил, что Словакия уже подписала с Азербайджаном контракт на поставку новых полностью автоматизированных минометов.
"Мы очень гордимся этим продуктом нашей оборонной промышленности и благодарны Азербайджану за всю оказываемую нам поддержку", - сказал он.
По его словам, Словакия обладает значительным опытом в тяжелой промышленности, прежде всего в производстве артиллерийских систем и боеприпасов, однако заинтересована в изучении азербайджанского опыта в новых технологических направлениях.
В частности, речь идет о беспилотных летательных аппаратах, радиоэлектронной борьбе и кибербезопасности.
Отвечая на вопрос о возможности подписания новых соглашений до конца этого года или в следующем году, Бестро отметил, что стороны обсуждают ряд направлений.
"Беспилотники и развитие возможностей в этой области являются одной из наиболее актуальных тем. Думаю, в ближайшее время мы сможем перейти к конкретным договоренностям", - добавил он.