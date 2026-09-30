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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Словакия и Азербайджан обсуждают новые договоренности в оборонпроме - ЭКСКЛЮЗИВ

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 16:51
    Словакия и Азербайджан обсуждают новые договоренности в оборонпроме - ЭКСКЛЮЗИВ

    Словакия и Азербайджан обсуждают расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в том числе в области беспилотных летательных аппаратов.

    Об этом заявил Report генеральный директор по вопросам оборонной политики министерства обороны Словакии Роберт Бестро на полях выставки ADEX-2026.

    По его словам, сотрудничество двух стран в оборонной сфере является плодотворным и продолжает расширяться. Он отметил, что между словацкой стороной и министерствами оборонной промышленности и обороны Азербайджана сложились хорошие отношения.

    Бестро напомнил, что Словакия уже подписала с Азербайджаном контракт на поставку новых полностью автоматизированных минометов.

    "Мы очень гордимся этим продуктом нашей оборонной промышленности и благодарны Азербайджану за всю оказываемую нам поддержку", - сказал он.

    По его словам, Словакия обладает значительным опытом в тяжелой промышленности, прежде всего в производстве артиллерийских систем и боеприпасов, однако заинтересована в изучении азербайджанского опыта в новых технологических направлениях.

    В частности, речь идет о беспилотных летательных аппаратах, радиоэлектронной борьбе и кибербезопасности.

    Отвечая на вопрос о возможности подписания новых соглашений до конца этого года или в следующем году, Бестро отметил, что стороны обсуждают ряд направлений.

    "Беспилотники и развитие возможностей в этой области являются одной из наиболее актуальных тем. Думаю, в ближайшее время мы сможем перейти к конкретным договоренностям", - добавил он.

    Роберт Бестро Азербайджано-словацкие отношения Международная военная выставка ADEX-2026
    Slovakiya və Azərbaycan müdafiə sənayesində yeni razılaşmaları müzakirə edir - EKSKLÜZİV
    Slovakia, Azerbaijan discuss new defense industry agreements – EXCLUSIVE
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