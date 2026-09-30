Словакия и Азербайджан обсуждают новые договоренности в оборонпроме - ЭКСКЛЮЗИВ

Словакия и Азербайджан обсуждают расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в том числе в области беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил Report генеральный директор по вопросам оборонной политики министерства обороны Словакии Роберт Бестро на полях выставки ADEX-2026.

По его словам, сотрудничество двух стран в оборонной сфере является плодотворным и продолжает расширяться. Он отметил, что между словацкой стороной и министерствами оборонной промышленности и обороны Азербайджана сложились хорошие отношения.

Бестро напомнил, что Словакия уже подписала с Азербайджаном контракт на поставку новых полностью автоматизированных минометов.

"Мы очень гордимся этим продуктом нашей оборонной промышленности и благодарны Азербайджану за всю оказываемую нам поддержку", - сказал он.

По его словам, Словакия обладает значительным опытом в тяжелой промышленности, прежде всего в производстве артиллерийских систем и боеприпасов, однако заинтересована в изучении азербайджанского опыта в новых технологических направлениях.

В частности, речь идет о беспилотных летательных аппаратах, радиоэлектронной борьбе и кибербезопасности.

Отвечая на вопрос о возможности подписания новых соглашений до конца этого года или в следующем году, Бестро отметил, что стороны обсуждают ряд направлений.

"Беспилотники и развитие возможностей в этой области являются одной из наиболее актуальных тем. Думаю, в ближайшее время мы сможем перейти к конкретным договоренностям", - добавил он.