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SIPRI: Азербайджан в пятерке стран с самой высокой долей военных расходов в ВВП

SIPRI: Азербайджан в пятерке стран с самой высокой долей военных расходов в ВВП Азербайджан занимает 5-ое место в десятке стран с высокими военными расходами в доле ВВП
Армия
25 апреля 2022 г. 10:28
SIPRI: Азербайджан в пятерке стран с самой высокой долей военных расходов в ВВП

Азербайджан занимает 5-ое место cреди стран с самой высокой долей военных расходов в ВВП.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Так, согласно данным SIPRI доля военных расходов Азербайджана в ВВП занимают 5,3%.

При этом, на первом месте по данному показателю - Оман (7,3%), втором - Кувейт ( 6,7%), третьем - Саудовская Аравия (6,6%), на четвертом - Алжир (5,6%).

По данным доклада, в целом страны мира потратили на военные нужды 2,113 трлн долларов США в 2021 году. Показатель растет седьмой год подряд, рост в 2021 году составил 0,7% в реальном выражении. Самые крупные расходы приходятся на США, Китай, Индию, Великобританию и Россию.

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Версия на азербайджанском языке SIPRI: “Azərbaycan ÜDM-də hərbi xərclərin ən çox olduğu 5 ölkə sırasındadır”
Версия на английском языке SIPRI: Azerbaijan among 5 countries with highest military spending in GDP

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