Военные расходы мировых стран установили рекорд

Страны потратили на военные нужды 2,113 трлн долларов США в 2021 году.
Как передает Report, об этом
Лидеры по военным расходам:
США - 801 млрд долларов (-1,4%);
Китай - 293 млрд долларов (+4,7%);
Индия - 76,6 млрд долларов (+0,9%).
Российские военные расходы составили 65,9 млрд долларов США (+2,9%) или 4,1% ВВП. Данные по Великобритании не раскрываются. В общей сложности на пятерку лидеров приходится 62% расходов.
Военные расходы в виде доли ВВП снизились на 0,1 процентного пункта - до 2,2%. Эксперты связывают это с резким восстановлением экономики после пандемии.
Военные расходы Украины за период с 2014 года увеличились на 72%, в 2021 году они сократились до 5,9 млрд долларов (3,2% ВВП). Расходы Ирана увеличились впервые за четыре года и составили 24,6 млрд долларов США.