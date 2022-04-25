Военные расходы мировых стран установили рекорд

Страны потратили на военные нужды 2,113 трлн долларов США в 2021 году.

Страны потратили на военные нужды 2,113 трлн долларов США в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Показатель растет седьмой год подряд, рост в 2021 году составил 0,7% в реальном выражении. Самые крупные расходы приходятся на США, Китай, Индию, Великобританию и Россию.

Лидеры по военным расходам:

США - 801 млрд долларов (-1,4%);

Китай - 293 млрд долларов (+4,7%);

Индия - 76,6 млрд долларов (+0,9%).

Российские военные расходы составили 65,9 млрд долларов США (+2,9%) или 4,1% ВВП. Данные по Великобритании не раскрываются. В общей сложности на пятерку лидеров приходится 62% расходов.

Военные расходы в виде доли ВВП снизились на 0,1 процентного пункта - до 2,2%. Эксперты связывают это с резким восстановлением экономики после пандемии.

Военные расходы Украины за период с 2014 года увеличились на 72%, в 2021 году они сократились до 5,9 млрд долларов (3,2% ВВП). Расходы Ирана увеличились впервые за четыре года и составили 24,6 млрд долларов США.