Шухрат Холмухамедов: Учения "Сила единства – 2026" - хорошая возможность для обмена опытом

Военные учения "Сила единства - 2026" стали хорошей возможностью для укрепления сотрудничества, достижения оперативной совместимости и обмена опытом между военнослужащими Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом заявил министр обороны Узбекистана Шухрат Холмухамедов на учениях.

"Уверен, что в рамках учений каждый военнослужащий нашел себе боевого товарища, получил новые знания и опыт, повысил уровень боевой подготовки и приобрел необходимые навыки для выполнения боевых задач", - сказал он.

Отметим, что учения проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции. Наблюдателями выступают Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ.