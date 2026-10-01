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    Шухрат Холмухамедов: Учения "Сила единства – 2026" - хорошая возможность для обмена опытом

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 15:47
    Шухрат Холмухамедов: Учения Сила единства – 2026 - хорошая возможность для обмена опытом

    Военные учения "Сила единства - 2026" стали хорошей возможностью для укрепления сотрудничества, достижения оперативной совместимости и обмена опытом между военнослужащими Узбекистана, Азербайджана и Турции.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом заявил министр обороны Узбекистана Шухрат Холмухамедов на учениях.

    "Уверен, что в рамках учений каждый военнослужащий нашел себе боевого товарища, получил новые знания и опыт, повысил уровень боевой подготовки и приобрел необходимые навыки для выполнения боевых задач", - сказал он.

    Отметим, что учения проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции. Наблюдателями выступают Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ.

    Военные учения Сила единства – 2026 Узбекистан Турция
    Özbəkistanın müdafiə naziri: "Birliyin Gücü - 2026" üç ölkənin hərbçilərinin təcrübə mübadiləsi üçün gözəl imkan oldu
    Shukhrat Kholmukhamedov: Power of Unity 2026 exercises provide good opportunity to exchange experience
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