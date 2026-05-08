Шахин Мамедов ознакомился с турецким морским дроном-камикадзе на SAHA 2026

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана, контр-адмирал Шахин Мамедов, посетил стенд турецкой компании MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi) на 5-й Международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, Мамедов ознакомился с продукцией оборонного назначения компании, в том числе с надводным дроном-камикадзе PİRANA.

Отметим, что PİRANA представляет собой безэкипажный морской катер (USV), разработанный с учетом условий асимметричной войны. Аппарат также способен наносить удары с применением концепции роя.