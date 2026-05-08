Шахин Мамедов ознакомился с турецким морским дроном-камикадзе на SAHA 2026
Армия
- 08 мая, 2026
- 10:16
Командующий Военно-морскими силами Азербайджана, контр-адмирал Шахин Мамедов, посетил стенд турецкой компании MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi) на 5-й Международной выставке оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, Мамедов ознакомился с продукцией оборонного назначения компании, в том числе с надводным дроном-камикадзе PİRANA.
Отметим, что PİRANA представляет собой безэкипажный морской катер (USV), разработанный с учетом условий асимметричной войны. Аппарат также способен наносить удары с применением концепции роя.
Последние новости
10:46
Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задачаВнутренняя политика
10:41
Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:39
В Нахчыване автомобиль повредил газовую линиюПроисшествия
10:29
ABB покупает узбекский Davr BankФинансы
10:26
В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37Другие страны
10:24
В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%Финансы
10:18
Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУВ регионе
10:16
Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронамиДругие страны
10:16
Фото