Сегодня минул год с Товузских боев

Сегодня первая годовщина Товузских сражений.

Сегодня первая годовщина Товузских сражений.

Как напоминает Report, начиная с полудня 12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня с целью захвата позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, совершили очередную военную провокацию с целью повышения напряженности, обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, минометов и других артиллерийских установок.

В ходе боев, продолжавшихся несколько дней, была предотвращена попытка наступления, нанесен сокрушительный удар по противнику.

В результате ответных мер нашей армии противник, понеся большие потери, был вынужден отступить. Азербайджанская армия уничтожила до 100 единиц живой силы, большое количество военной техники и важных объектов противника.

12 военнослужащих азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, сержант-сверхсрочник Вугар Садыгов, рядовой-сверхсрочник Назим Исмаилов, старший рядовой Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдамиров - стали шехидами. В ходе боев несколько военнослужащих получили ранения.

В результате падения снаряда, брошенного армянами в один из домов в селе Агдам, погиб мирный житель - 76-летний хозяин дома Азиз Алиев.