О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня минул год с Товузских боев

Сегодня минул год с Товузских боев Сегодня первая годовщина Товузских сражений.
Армия
12 июля 2021 г. 00:21
Сегодня минул год с Товузских боев

Сегодня первая годовщина Товузских сражений.

Как напоминает Report, начиная с полудня 12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня с целью захвата позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, совершили очередную военную провокацию с целью повышения напряженности, обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, минометов и других артиллерийских установок.

В ходе боев, продолжавшихся несколько дней, была предотвращена попытка наступления, нанесен сокрушительный удар по противнику.

В результате ответных мер нашей армии противник, понеся большие потери, был вынужден отступить. Азербайджанская армия уничтожила до 100 единиц живой силы, большое количество военной техники и важных объектов противника.

12 военнослужащих азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, сержант-сверхсрочник Вугар Садыгов, рядовой-сверхсрочник Назим Исмаилов, старший рядовой Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдамиров - стали шехидами. В ходе боев несколько военнослужащих получили ранения.

В результате падения снаряда, брошенного армянами в один из домов в селе Агдам, погиб мирный житель - 76-летний хозяин дома Азиз Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tovuz döyüşlərindən 1 il ötür

Экслюзивные новости

Разрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 июля 2021 г. 15:09
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
9 июля 2021 г. 16:55
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
9 июля 2021 г. 10:47
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi