Сданы в эксплуатацию жилые комплексы в трех воинских частях ВВС Азербайджана, дислоцированных в прифронтовой зоне

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы в сфере повышения боевой готовности Военно-воздушных сил, усиления обороны воздушного пространства страны и улучшения социально-бытового условия личного состава.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии новопостроенных жилых комплексов на территории трех воинских частей Военно-воздушных сил, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Руководство министерства обороны осмотрело на территории боевую технику и средства подразделений противовоздушной обороны, а также новые штабы, солдатские казармы, столовые, котельные, медпункты, другие служебные и административные помещения.

Было доложено, что созданное условие окажет эффективное влияние на ежедневную службу личного состава, а также на боеготовность, организацию и несение боевого дежурства с целью обороны воздушного пространства страны.

Министр обороны встретился с командным и личным составом воинских частей и поставил соответствующие задачи.

Посетивший прифронтовую зону министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких строящихся военных объектах и проверил ход строительных работ.

По поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, Министр обороны поинтересовался качеством строительных работ, проводимых в сфере улучшения социально-бытового условия личного состава, и дал соответствующие указания.