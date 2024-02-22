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Части и подразделения сил спецназа провели тактико-специальные учения

Части и подразделения сил спецназа провели тактико-специальные учения В соответствии с планом подготовки на 2024 год с частями и подразделениями Сил специального назначения проведены очередные тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".
Армия
22 февраля 2024 г. 09:56
Части и подразделения сил спецназа провели тактико-специальные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год части и подразделения Сил специального назначения проведены очередные тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические перемещения на снегоходах в высокогорье и в условиях суровых морозов.

Боевые группы совершили внезапную атаку на опорный пункт условного противника, была уничтожена обнаруженная на объекте и его флангах живая сила, перекрыты пути обеспечения и выполнены задачи по уничтожению сил, прибывших для подкрепления.

"Задачи учений, проводимых в целях оттачивания знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, проведению боевых операций и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом", - отметили в Минобороны.

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Версия на английском языке ФотоSpecial Forces units and subunits conduct tactical-special exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоXüsusi təyinatlılar taktiki-xüsusi təlim keçiblər

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