Части и подразделения сил спецназа провели тактико-специальные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год с частями и подразделениями Сил специального назначения проведены очередные тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".

В соответствии с планом подготовки на 2024 год части и подразделения Сил специального назначения проведены очередные тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические перемещения на снегоходах в высокогорье и в условиях суровых морозов.

Боевые группы совершили внезапную атаку на опорный пункт условного противника, была уничтожена обнаруженная на объекте и его флангах живая сила, перекрыты пути обеспечения и выполнены задачи по уничтожению сил, прибывших для подкрепления.

"Задачи учений, проводимых в целях оттачивания знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, проведению боевых операций и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом", - отметили в Минобороны.