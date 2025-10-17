Руководство Минобороны проверило снабжение и боеготовность армейских подразделений

Руководящий состав Министерства обороны проверил снабжение и уровень боевой готовности подразделений армии Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Руководство ведомства побывало в частях коммандос и других подразделениях, ознакомилось с работами по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и организацией войсковой службы.

После ознакомления с условиями, созданными для военнослужащих на местах, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал должностным лицам дополнительные поручения по подготовке к зимнему периоду, улучшению служебных и бытовых условий подразделений, дальнейшему повышению боеспособности войск, сезонному обслуживанию вооружения и техники, а также бесперебойному снабжению.