    Руководство Минобороны проверило снабжение и боеготовность армейских подразделений

    • 17 октября, 2025
    • 10:38
    Руководство Минобороны проверило снабжение и боеготовность армейских подразделений

    Руководящий состав Министерства обороны проверил снабжение и уровень боевой готовности подразделений армии Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Руководство ведомства побывало в частях коммандос и других подразделениях, ознакомилось с работами по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и организацией войсковой службы.

    После ознакомления с условиями, созданными для военнослужащих на местах, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал должностным лицам дополнительные поручения по подготовке к зимнему периоду, улучшению служебных и бытовых условий подразделений, дальнейшему повышению боеспособности войск, сезонному обслуживанию вооружения и техники, а также бесперебойному снабжению.

