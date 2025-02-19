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Руководство Минобороны понаблюдало за ходом командно-штабных учений cухопутных войск

Руководство Минобороны понаблюдало за ходом командно-штабных учений cухопутных войск Руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых в cухопутных войсках в соответствии с планом подготовки на 2025 год.
Армия
19 февраля 2025 г. 14:58
Руководство Минобороны понаблюдало за ходом командно-штабных учений cухопутных войск

Руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых в cухопутных войсках в соответствии с планом подготовки на 2025 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

После уточнения задач на карте были заслушаны соответствующие доклады командного состава о принятых решениях.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в соответствии с планом, подразделения, поднятые по сигналу "Тревога", выведены в районы учений. Подразделения выполнили действия по приведению в состояние боевой готовности, осуществив мероприятия по маскировке и организации защиты на местности, а также отработали задачи по ведению боя и самообороне с применением современных методов и средств.

Министр обороны положительно оценил ход учений, проводимых в целях совершенствования управленческих способностей и навыков оперативного принятия решений командирами при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, и обеспечения взаимодействия между штабами и подразделениями.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи по повышению профессионализма и боевой подготовки личного состава.

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