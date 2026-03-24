Руководство Минобороны Азербайджана посетило военный госпиталь

24 марта руководство Министерства обороны посетило военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале ведомства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленному на территории госпиталя, и отдана дань его памяти.

Руководство министерства поинтересовалось состоянием здоровья проходящих лечение военнослужащих и пожелало им скорейшего выздоровления и возвращения к месту службы.

Медицинскому персоналу была выражена благодарность за высокий профессионализм и заботу, оказываемую военнослужащим.

В свою очередь коллектив госпиталя и проходящие лечение военнослужащие выразили глубокую признательность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также руководству Министерства обороны за созданные условия и всестороннюю заботу.