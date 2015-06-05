​Россия намерена увеличить поставки боеприпасов в Азербайджан

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Концерн "Техмаш" в ближайшие несколько лет планирует увеличить свою долю в поставках боеприпасов на доступный внешний рынок до 40-45% с нынешних 32-35%.

Как передает Report, об этом заявил журналистам замдиректора концерна Владимир Тихонов.

"У нас есть стратегия, определенная задача - мы должны выйти на 40-45% через несколько лет. Сейчас мы держим, по нашим оценкам, от 32 до 35% доступного нам внешнего рынка", - сказал он.

Как пояснил Тихонов, доступный рынок - это "страны, которые в открытую осуществляют закупки боеприпасов как у нас, так и у наших конкурентов". В частности, речь идет об Азербайджане, Кувейте, Алжире и других государствах. "Понятно, что нас никто не пригласит поставлять боеприпасы для стран НАТО", - отметил представитель концерна.

Всего боеприпасы "Техмаша" стоят на вооружении пяти стран. "И все это вместо собственных разработок или разработок стран НАТО. То есть, это реальная конкуренция", - добавил Тихонов.