Развитие азербайджанской армии является важным фактором безопасности в регионе - МНЕНИЕ

Вооружение Азербайджана и развитие сильной армии являются необходимостью в нынешних геополитических условиях.

Об этом в интервью Report заявил полковник запаса, ветеран Первой Карабахской войны и военный эксперт Шаир Рамалданов.

Он отметил, что Парад Победы, посвященный 5-й годовщине Отечественной войны, имеет большое историческое значение.

"На параде прошлись колонны всех родов войск азербайджанской армии, а также продемонстрирована новейшая военная техника. Это торжественное мероприятие в то же время было и демонстрацией силы. Как и во всем мире, цель парада - показать нашу мощь и друзьям, и врагам.

Азербайджанская армия - это армия-победительница Отечественной войны. После победы боевой опыт наших военных детально анализируется по всем направлениям, что играет важную роль в дальнейшем развитии армии. Президент Ильхам Алиев поставил перед нашей армией важную задачу, которая связана с переходом на турецкую модель. Этот военный парад показал, что мы уже завершаем выполнение этой задачи".

Военный эксперт добавил, что реформы в азербайджанской армии продолжаются:

"Нет такого рода войск, где не проводились бы реформы, также увеличивается количество сил и подразделений спецназа. В Азербайджане созданы новые воинские части. Мы также стали свидетелями принятия на вооружение новой техники. Наша техника и оружие оправдали себя во время Отечественной войны и соответствуют азербайджанскому рельефу".

Ш. Рамалданов отметил, что развитие Вооруженных сил Азербайджана является важным фактором с точки зрения безопасности в регионе.

"Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что геополитические процессы, двойные стандарты, игнорирование международных законов выдвигают на первый план фактор силы. Вооружение Азербайджана, развитие сильной Армии является необходимостью в контексте происходящих геополитических процессов. Азербайджан сегодня готов к основной задаче, отвечающей современным требованиям – защите территориальной целостности. Он открыто продемонстрировал это на параде, посвященном 5-й годовщине Отечественной войны", - подчеркнул эксперт.