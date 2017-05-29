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    Ракетные и артиллерийские соединения Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами - ВИДЕО

    Учения проводятся согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год с целью совершенствования боевых навыков личного состава
    © Mod.gov.az

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проводятся учения ракетных и артиллерийских соединений. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.

    На учениях с целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб используются современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.

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