Ракетные и артиллерийские соединения Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами - ВИДЕО

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проводятся учения ракетных и артиллерийских соединений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.

На учениях с целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб используются современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.