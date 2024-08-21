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Проводятся тактико-специальные учения с радиотехническими подразделениями войск ПВО

Проводятся тактико-специальные учения с радиотехническими подразделениями войск ПВО В соответствии с планом подготовки на текущий год, проводятся тактико-специальные учения с радиотехническими подразделениями войск ПВО Военно-воздушных сил.
Армия
21 августа 2024 г. 17:50
Проводятся тактико-специальные учения с радиотехническими подразделениями войск ПВО

В соответствии с планом подготовки на текущий год, проводятся тактико-специальные учения с радиотехническими подразделениями войск ПВО Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, поднятые по тревоге подразделения были приведены в состояние боевой готовности и выполнили действия по своевременному обнаружению малогабаритных, маловысотных, низкоскоростных целей и передаче подразделениям сведений о них.

Основной целью проведения учений является совершенствование практических навыков управленческого состава при отражении внезапных воздушных атак условного противника, а также изучение способов эффективного использования боевых возможностей радиотехнических средств и средств связи в различных, в том числе сложных погодных, наземных и радиоэлектронных условиях.

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Версия на английском языке ФотоAir Defense troops conduct tactical-special exercise with radio technical units
Версия на азербайджанском языке ФотоHHM Qoşunlarının radiotexniki bölmələri ilə taktiki-xüsusi təlim keçirilir

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