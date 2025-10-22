Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Силы специального назначения Азербайджана и ОАЭ проводят совместные учения

    Армия
    • 22 октября, 2025
    • 12:09
    Силы специального назначения Азербайджана и ОАЭ проводят совместные учения

    В Азербайджане проводятся совместные учения сил специального назначения "Несокрушимое партнерство-2025" с участием подразделений Сил специального назначения азербайджанской армии и Командования специальных операций Президентской гвардии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    Выступивший на мероприятии командующий Силами специального назначения генерал-майор Алекпер Джахангиров отметил, что основной целью учений является расширение сотрудничества между военнослужащими сил специального назначения обеих стран, совершенствование практических навыков, обмен опытом и развитие профессионализма военнослужащих.

    Участники получат возможность на практике отработать навыки координации и управления в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.

    В ходе тактических действий участники будут совершенствовать маневренность, гибкость и лидерские качества, а также освоят формы и методы, применяемые спецназовцами обеих стран.

    Отметим, что в совместных учениях сил специального назначения "Несокрушимое партнерство-2025", в которых задействованы бронетехника, армейская авиация и беспилотные летательные аппараты, подразделения выполнят учебно-боевые задачи по огневой подготовке, десантированию, снайперской деятельности, выведению из строя объектов противника, а также по зачистке населенного пункта от противника.

