Проводится заседание Азербайджано-турецкого диалога на высшем уровне

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В городе Анкара проводится 9-е заседание Азербайджано-турецкого диалога на высшем уровне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе работы заседания будут согласованы совместные мероприятия на 2017 год, обсужден широкий спектр вопросов по военному сотрудничеству и перспективам его развития, главные направления работы по поддержанию безопасности в регионе, а также комплекс мер по углублению и развитию дружественных связей между вооруженными силами двух стран.