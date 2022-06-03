Проверена боеготовность топографов Азербайджанской армии

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, была проверена боеготовность в Н-ской топографической воинской части.

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, была проверена боеготовность в Н-ской топографической воинской части.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала был проведен осмотр служебных помещений для личного состава, кабинетов для сверки электронных карт и подготовки макета территории, а также хранилищ топографических карт.

Затем с участием личного состава были практически выполнены задачи по ориентированию на местности, определению координат остановочного пункта с помощью глобальной системы позиционирования (GPS), а также топогеодезическому обеспечению с использованием современного оборудования и программного обеспечения.

Были проверены теоретические знания и практические навыки личного состава, проведено оценивание.

Основной целью мероприятий является совершенствование знаний и умений военных топографов, организация этой специализации на уровне современных стандартов, а также оперативное выполнение задач по топогеодезическому обеспечению.