О нас

Проверена боеготовность топографов Азербайджанской армии

Проверена боеготовность топографов Азербайджанской армии В соответствии с планом подготовки на 2022 год, была проверена боеготовность в Н-ской топографической воинской части.
Армия
3 июня 2022 г. 16:47
Проверена боеготовность топографов Азербайджанской армии

В соответствии с планом подготовки на 2022 год, была проверена боеготовность в Н-ской топографической воинской части.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала был проведен осмотр служебных помещений для личного состава, кабинетов для сверки электронных карт и подготовки макета территории, а также хранилищ топографических карт.

Затем с участием личного состава были практически выполнены задачи по ориентированию на местности, определению координат остановочного пункта с помощью глобальной системы позиционирования (GPS), а также топогеодезическому обеспечению с использованием современного оборудования и программного обеспечения.

Были проверены теоретические знания и практические навыки личного состава, проведено оценивание.

Основной целью мероприятий является совершенствование знаний и умений военных топографов, организация этой специализации на уровне современных стандартов, а также оперативное выполнение задач по топогеодезическому обеспечению.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоCombat readiness of Azerbaijani topographers checked
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun topoqraflarının döyüş hazırlığı yoxlanılıb

Самое читаемое

Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
28 мая 2022 г. 04:18
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi