Проведены летно-тактические занятия вертолетных подразделений ВВС Азербайджана - ВИДЕО

Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены летно-тактические занятия вертолетных подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве обороны, авиационные средства выполнили задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя.

В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.

Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполнены вертолетными экипажами.

Результаты боевых стрельб высоко оценены.