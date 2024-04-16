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Проведен техосмотр автотехники, находящейся в эксплуатации Отдельной общевойсковой армии

Проведен техосмотр автотехники, находящейся в эксплуатации Отдельной общевойсковой армии Проведен осмотр легковых автомобилей и пассажирских автобусов, находящихся в эксплуатации соединений и частей Отдельной общевойсковой армии.
Армия
16 апреля 2024 г. 11:56
Проведен техосмотр автотехники, находящейся в эксплуатации Отдельной общевойсковой армии

Проведен осмотр легковых автомобилей и пассажирских автобусов, находящихся в эксплуатации соединений и частей Отдельной общевойсковой армии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

В ходе осмотра проверялось техническое состояние автомобилей, исправность и комплектность систем управления, обеспечивающих безопасность движения.

По окончании осмотра были награждены воинские части с лучшим результатом.

"Технические осмотры, проводимые между соединениями и частями армии, способствуют совершенствованию знаний и навыков личного состава в этой области, а также поддержанию высокого уровня боевой и технической подготовки", - заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке ФотоCombined Arms Army carries out technical inspection of auto vehicles
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Ordunun istismarda olan avtomobil texnikalarına texniki baxış keçirilib

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