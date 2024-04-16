Проведен техосмотр автотехники, находящейся в эксплуатации Отдельной общевойсковой армии

Проведен осмотр легковых автомобилей и пассажирских автобусов, находящихся в эксплуатации соединений и частей Отдельной общевойсковой армии.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
В ходе осмотра проверялось техническое состояние автомобилей, исправность и комплектность систем управления, обеспечивающих безопасность движения.
По окончании осмотра были награждены воинские части с лучшим результатом.
"Технические осмотры, проводимые между соединениями и частями армии, способствуют совершенствованию знаний и навыков личного состава в этой области, а также поддержанию высокого уровня боевой и технической подготовки", - заявили в Минобороны.