Прошло итоговое собрание для аккредитованных в Азербайджане военных атташе

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым плану, 7 декабря для аккредитованных в Азербайджане военных атташе Вооруженных сил зарубежных стран прошло итоговое собрание.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

В министерстве заявили, что на собрании присутствовали 32 представителя из 30 стран.

Поприветствовав от имени министра обороны участников собрания, начальник Управления международного военного сотрудничества, генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал их о ситуации в регионе, захватнической политике Армении против Азербайджана, проводимых в Вооруженных силах реформах, перспективах развития, деятельности в рамках международного военного сотрудничества. Начальник управления также ответил на многочисленные вопросы военных атташе.

Дуайен Бакинской ассоциации военных атташе, военный атташе Вооруженных сил Румынии, полковник Родин Лазариоу выразил руководству министерства обороны Азербайджана признательность за проведение подобных мероприятий и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества и в будущем.