Пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил Азербайджана

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19-го июня пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В учениях будут задействованы до 23 тыс. военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Учения продолжатся до 24-го июня.