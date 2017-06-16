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    Пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил Азербайджана

    В учениях будут задействованы до 23 тысяч военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники
    © Mod.gov.az

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19-го июня пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В учениях будут задействованы до 23 тыс. военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

    Учения продолжатся до 24-го июня.

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