В Баку пройдет военный парад, посвященный Дню Победы

8 ноября в Баку пройдет военный парад, посвященный пятой годовщине со Дня Победы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

В связи с подготовкой к параду проводятся репетиции с участием ВС Азербайджана, в том числе подразделений азербайджанской армии.

В ходе репетиций в Баку и окрестностях столицы выполняются полеты авиационных средств, перемещения автомобильной и боевой техники, а также кораблей по установленным маршрутам.