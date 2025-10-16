В Баку пройдет военный парад, посвященный Дню Победы
Армия
- 16 октября, 2025
- 15:16
8 ноября в Баку пройдет военный парад, посвященный пятой годовщине со Дня Победы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В связи с подготовкой к параду проводятся репетиции с участием ВС Азербайджана, в том числе подразделений азербайджанской армии.
В ходе репетиций в Баку и окрестностях столицы выполняются полеты авиационных средств, перемещения автомобильной и боевой техники, а также кораблей по установленным маршрутам.
Последние новости
16:07
Фото
В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
16:05
В автоаварии в Физули пострадали 4 человекаПроисшествия
15:57
Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлилисьВ регионе
15:57
Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страницаВнешняя политика
15:56
Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошломВнешняя политика
15:55
Европа готовится к обороне: амбициозный план по укреплению безопасности до 2030 годаВнешняя политика
15:54
AYNA запускает экспресс-маршрут E2 из Хырдалана в БакуИнфраструктура
15:47
Фото
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла ФранцииВнешняя политика
15:44