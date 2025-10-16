Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Баку пройдет военный парад, посвященный Дню Победы

    Армия
    • 16 октября, 2025
    • 15:16
    8 ноября в Баку пройдет военный парад, посвященный пятой годовщине со Дня Победы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В связи с подготовкой к параду проводятся репетиции с участием ВС Азербайджана, в том числе подразделений азербайджанской армии.

    В ходе репетиций в Баку и окрестностях столицы выполняются полеты авиационных средств, перемещения автомобильной и боевой техники, а также кораблей по установленным маршрутам.

