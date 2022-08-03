В Минобороны рассказали о работе на освобожденных в результате операции "Возмездие" территориях

Проходит пресс-конференция в связи с ответной операцией "Возмездие" азербайджанской армии против членов незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Прошла пресс-конференция в связи с ответной операцией "Возмездие" азербайджанской армии против членов незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report , детали операции раскрыл заместитель начальника пресс-службы Минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии: "В результате погиб наш военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту "Гырхгыз", расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов, и соорудить там новые боевые позиции.

В результате ответной операции "Возмездие", осуществленной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота "Гырхгыз", "Сарыбаба" и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В настоящее время нашими подразделениями ведутся инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах.

В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

Азербайджанская Республика неоднократно заявляла, что присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вопреки трехстороннему заявлению, является источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований было абсолютно неизбежно.

Министерство обороны заявляет, что, руководствуясь Конституцией Азербайджанской Республики, отныне любой террор и провокации, совершаемые на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресечены, а ответные меры будут еще более сокрушительными".