 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Принадлежащая Вооруженным силам Азербайджана машина подорвалась на мине

    Погиб один военнослужащий

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Принадлежащая Вооруженным силам Азербайджана машина подорвалась на мине.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства обороны.

    В информации отмечается, что в результате происшествия призванный на воинскую службу из Газахского района военнослужащий, младший сержат Гурбанов Гошгар Магсад оглу 1980 года рождения погиб, а солдат Шахваладов Эшгин Алы оглу получил ранения. После оказания раненному первой медицинской помощи его госпитализировали. В настоящее время состояние солдата удовлетворительное, он находится под присмотром врачей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi