    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

    Армия
    • 13 января, 2026
    • 20:33
    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

    Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 13 января заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе.

    Как сообщает Report, министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

    Глава государства был проинформирован о том, что целью создания этого центра является обеспечение подготовки подразделений специального назначения на местности с различным рельефом и погодными условиями, а также проведения мероприятий, в том числе учений, курсов, на основе соглашений о международном военном сотрудничестве. На обширной территории центра можно будет проводить учения и тренинги с участием многочисленного личного состава. Здесь будут созданы полигоны для отработки стрельбы из стрелкового и крупнокалиберного оружия, беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных дронов, различных симуляций, подготовки спецопераций, обучения вождению, плаванию.

    В центре будут созданы штаб, казарма, медицинский пункт, клуб, учебный корпус и гостевой дом, крытый спортивный комплекс, центр симуляции, открытые спортивные площадки, вертолетная площадка, стрелковые полигоны и другая необходимая инфраструктура.

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент центра.

