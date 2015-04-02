​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея Джамшида Нахчыванского

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея Джамшида Нахчыванского.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в августе 2015 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося военного деятеля, командира первой национальной стрелковой дивизии Азербайджана Джамшида Джафаргулу оглу Нахчыванского.



Джамшид Нахчыванский, как умелый полководец, прошел славный боевой путь и своей отвагой, проявленной в борьбе за независимость Азербайджана, внес ценный вклад в историю национального военного искусства. Его содержательная деятельность в области подготовки высококвалифицированных военных кадров в стране заслуживает одобрения. Джамшид Нахчыванский является одним из патриотов, которые подверглись тяжелым репрессиям 1930-х годов и стали жертвами тоталитаризма.

Учитывая значение в воспитании молодого поколения в духе любви к родине, в целях обеспечения проведения на государственном уровне 120-летнего юбилея выдающегося полководца Джамшида Нахчыванского, которому принадлежат важные заслуги перед азербайджанским народом министерству обороны Азербайджанской Республики совместно с министерством образования Азербайджанской Республики и министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий по проведению 120-летнего юбилея выдающегося военного деятеля Джамшида Нахчыванского.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.



