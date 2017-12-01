Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2018 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2018 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджанской Республики 2000 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1983-1999 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 января 2018 года в запас будут уволены военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".