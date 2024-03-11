Президент Азербайджана наградил военнослужащих Внутренних войск

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики медалью "За военные заслуги".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики медалью "За военные заслуги".

Как сообщает Report, за отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, медалью "За военные заслуги" награждены следующие военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

Алекберов Ниджат Вагиф оглу – полковник

Абдулкеримов Турал Акиф оглу – полковник-лейтенант

Алиев Тельман Эльяз оглу – полковник-лейтенант

Гасанов Али Вагиф оглу – полковник-лейтенант

Гурбанов Анар Иса оглу – полковник-лейтенант

Мамедов Хайям Логман оглу – полковник-лейтенант

Агаев Немат Мир Тахир оглу – майор

Алиев Расим Нурмамед оглу – майор

Гулиев Малик Алипанах оглу – майор

Магеррамов Сатдар Разим оглу – майор

Нифталиев Аяз Тофиг оглу – майор

Мамедов Билал Шахин оглу – капитан.