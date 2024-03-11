Президент Азербайджана наградил военнослужащих Внутренних войск

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики медалью "За военные заслуги".
Как сообщает Report, за отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, медалью "За военные заслуги" награждены следующие военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
Алекберов Ниджат Вагиф оглу – полковник
Абдулкеримов Турал Акиф оглу – полковник-лейтенант
Алиев Тельман Эльяз оглу – полковник-лейтенант
Гасанов Али Вагиф оглу – полковник-лейтенант
Гурбанов Анар Иса оглу – полковник-лейтенант
Мамедов Хайям Логман оглу – полковник-лейтенант
Агаев Немат Мир Тахир оглу – майор
Алиев Расим Нурмамед оглу – майор
Гулиев Малик Алипанах оглу – майор
Магеррамов Сатдар Разим оглу – майор
Нифталиев Аяз Тофиг оглу – майор
Мамедов Билал Шахин оглу – капитан.