Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных учений

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции на 2025 год, в Баку состоялась рабочая встреча с турецкой делегацией, посвященная обсуждению текущих и предстоящих направлений сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере ВВС, проведения совместных учений, обмена опытом, а также расширения сотрудничества в технической и оперативной сферах.

Гостям была представлена презентация о формировании современной азербайджанской армии, проводимых реформах и деятельности Военно-воздушных сил.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.