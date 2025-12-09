Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных учений
- 09 декабря, 2025
- 17:21
В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции на 2025 год, в Баку состоялась рабочая встреча с турецкой делегацией, посвященная обсуждению текущих и предстоящих направлений сотрудничества.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
На встрече были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере ВВС, проведения совместных учений, обмена опытом, а также расширения сотрудничества в технической и оперативной сферах.
Гостям была представлена презентация о формировании современной азербайджанской армии, проводимых реформах и деятельности Военно-воздушных сил.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.