    Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных учений

    Армия
    • 09 декабря, 2025
    • 17:21
    В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции на 2025 год, в Баку состоялась рабочая встреча с турецкой делегацией, посвященная обсуждению текущих и предстоящих направлений сотрудничества.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    На встрече были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере ВВС, проведения совместных учений, обмена опытом, а также расширения сотрудничества в технической и оперативной сферах.

    Гостям была представлена презентация о формировании современной азербайджанской армии, проводимых реформах и деятельности Военно-воздушных сил.

    На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Azərbaycan-Türkiyə hərbçilərinin gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib
    Azerbaijani and Turkish Air Forces delegations hold working meeting
