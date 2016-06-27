Представители ВС Азербайджана участвуют в международных мероприятиях

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Представители Вооруженных сил Азербайджана участвуют в международных мероприятиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с 27 июня по 1 июля в городе Варна (Болгария) проходит заседание рабочей группы учебно-образовательного центра сотрудничества, с 27 июня по 8 июля в городе Обераммергау (Германия) - в рамках программы обмена по материально-техническому обеспечению - семинар военного перемещения и транспортировки, с 27 июня по 15 июля в городе Сачхере (Грузия) - основные летние горные подготовительные курсы.