Представители Госкомитета по работе с религиозными образованиями встретились с солдатами

Министерство обороны и Государственный комитет по работе с религиозными образованиями проводят совместные мероприятия с целью пропаганды национально-нравственных ценностей в Азербайджанской Армии и привития личному составу патриотических чувств.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно плану совместных мероприятий, представители комитета встретились с моряками Военно-морских сил.

В ходе встречи были проведены беседы на тему "Роль национально-нравственных ценностей в защите молодежи от вредных привычек" и даны ответы на вопросы военнослужащих.