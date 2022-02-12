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Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть ВВС

Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть ВВС Согласно плану совместных мероприятий Министерства обороны Азербайджанской Республики и Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) на 2022-й год, представители Аппарата омбудсмена посетили Н-cкую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).
Армия
12 февраля 2022 г. 13:26
Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть ВВС

Согласно плану совместных мероприятий Министерства обороны Азербайджанской Республики и Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) на 2022-й год, представители Аппарата омбудсмена посетили Н-cкую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Гости ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих, осмотрели казарму, вещевые и продовольственные склады, столовую, а также другие административные помещения. Представители Аппарата омбудсмена положительно оценили условия, созданные в воинской части для эффективного проведения досуга, а также работу с личным составом в области патриотического просвещения и учебно-воспитательной деятельности.
В заключение состоялся обмен мнениями по вопросам защиты прав военнослужащих, изучения состояния защиты прав человека и другим тематикам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsmanın nümayəndələri Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi hissəsində olublar

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