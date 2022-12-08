Предотвращена контрабанда 40 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

7 декабря около 02:30 благодаря бдительности пограничного наряда на служебной территории погранзаставы погранотряда "Гёйтепе", расположенной недалеко от села Остахир Ярдымлинского района, был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств на террит

7 декабря около 02:30 благодаря бдительности пограничного наряда на служебной территории погранзаставы погранотряда "Гёйтепе", расположенной недалеко от села Остахир Ярдымлинского района, был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что в результате проведенных пограничных поисково-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты два пакета с наркотическими средствами общим весом 39 кг 785 г (39 кг 490 г марихуаны и 295 г 500 психотропных таблеток "метадона" М-40).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.