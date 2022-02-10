Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района

9 февраля c 22:00 в течение нескольких часов с перерывами подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечарского района, подвергла обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дисл

9 февраля c 22:00 в течение нескольких часов с перерывами подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечарского района, подвергла обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

"В результате ответных действий подразделений азербайджанской армии огонь с противоположной стороны был подавлен. В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная и находится под контролем подразделений азербайджанской армии", - отмечается в сообщении.