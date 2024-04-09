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Позиции армии Азербайджана в направлении Лачына подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана в направлении Лачына подверглись обстрелу 8 апреля с 23:35 до 23:45 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах, Аравус Горуского района, с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции армии Азербайджана в
Армия
9 апреля 2024 г. 09:16
Позиции армии Азербайджана в направлении Лачына подверглись обстрелу

8 апреля с 23:35 до 23:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах и Аравус Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачынского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сообщили в Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions subjected to fire in Lachin
Версия на азербайджанском языке Laçında Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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