Позиции армии Азербайджана в направлении Лачына подверглись обстрелу

8 апреля с 23:35 до 23:45 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах, Аравус Горуского района, с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции армии Азербайджана в

8 апреля с 23:35 до 23:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах и Аравус Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачынского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сообщили в Минобороны.