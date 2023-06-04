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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу 4 июня с 04:20 до 13:55 позиции азербайджанской армии, расположенные в Шушинском и Ходжалинском районах, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований в Азербайджане, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Армия
4 июня 2023 г. 15:09
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

4 июня с 04:20 до 13:55 позиции азербайджанской армии, расположенные в Шушинском и Ходжалинском районах, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

По указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные меры реагирования.

Кроме этого, около 12:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

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