Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Вечером 2 мая подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Верхняя Шорджа Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Зайлик Кельбаджарского района .

Вечером 2 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что наши подразделения предприняли адекватные ответные меры.

Потерь среди личного состава и техники нет.

"В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - заявили в минобороны.