Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Вечером 2 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В сообщении говорится, что наши подразделения предприняли адекватные ответные меры.
Потерь среди личного состава и техники нет.
"В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - заявили в минобороны.