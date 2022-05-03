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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу Вечером 2 мая подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Верхняя Шорджа Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Зайлик Кельбаджарского района .
Армия
3 мая 2022 г. 10:23
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Вечером 2 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что наши подразделения предприняли адекватные ответные меры.

Потерь среди личного состава и техники нет.

"В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - заявили в минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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