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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу 21 ноября с 22:10 до 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Гюнешли Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Аз
Армия
22 ноября 2022 г. 09:13
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

21 ноября с 22:10 до 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Гюнешли Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Коханаби Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с 16:50 21 ноября до 01:05 22 ноября с перерывами подвергали обстрелу позиции нашей армии в Ходжавендском и Физулинском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", отметили в пресс-службе военного ведомства.

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Версия на английском языке Armenia breaks ceasefire, Azerbaijani Army takes retaliatory measures 
Версия на азербайджанском языке Ermənistan atəşkəsi pozub, Azərbaycan Ordusu cavab tədbirləri görüb

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