Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Вечером 13 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Кяльбаджарского района

Вечером 13 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 14 ноября в 04:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.