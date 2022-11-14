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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу Вечером 13 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Кяльбаджарского района
Армия
14 ноября 2022 г. 12:05
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Вечером 13 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 14 ноября в 04:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Illegal Armenian armed group members fire at positions of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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