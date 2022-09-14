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Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу

Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу Позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик, Йеллидже и Юхары Айрым Кяльбаджарского района, подвергаются обстрелу с использованием снарядов Д-30 и Д-20 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в населенных
Армия
14 сентября 2022 г. 13:11
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу

Позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик, Йеллидже и Юхары Айрым Кяльбаджарского района, подвергаются обстрелу с использованием снарядов Д-30 и Д-20 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в населенных пунктах Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа и Заркент Басаркечарского района.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Несмотря на призывы мирового сообщества и достигнутые договоренности о прекращении огня, вооруженные силы Армении продолжают осуществлять вдоль границы провокации и атаки с использованием артиллерийских и других тяжелых стрелковых средств.

"Еще раз заявляем, что вся ответственность за напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Азербайджанская армия принимает ответные меры только против огневых точек, являющихся легитимными военными целями.

Армянская сторона должна отказаться от провокационных действий и соблюдать договоренность о прекращении огня", - заявили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions in Kalbajar subjected to artillery fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan Ordusunun mövqelərini artilleriya atəşinə tutur

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