Наверх

Подразделения ПВО Азербайджана провели тактико-специальные занятия - ВИДЕО

Подразделения ПВО Азербайджана провели тактико-специальные занятия

Azərbaycan HHM bölmələrində taktiki-xüsusi məşqlər keçirilib - VİDEO

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, зенитно-ракетные войска Военно-воздушных сил провели тактико-специальные занятия с боевой стрельбой.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-125, обнаружив цели условного противника, уничтожили их практической стрельбой.

В ходе занятий, проведенных с целью совершенствования практических навыков и повышения боеготовности личного состава, поставленные задачи были выполнены.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!