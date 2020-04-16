Подразделения ПВО Азербайджана провели тактико-специальные занятия - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, зенитно-ракетные войска Военно-воздушных сил провели тактико-специальные занятия с боевой стрельбой.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-125, обнаружив цели условного противника, уничтожили их практической стрельбой.

В ходе занятий, проведенных с целью совершенствования практических навыков и повышения боеготовности личного состава, поставленные задачи были выполнены.