Подразделения коммандос азербайджанской армии отрабатывают выполнение различных задач

В связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии подразделения коммандос отрабатывают выполнение различных задач.

В связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии подразделения коммандос отрабатывают выполнение различных задач.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

В соответствии со сложившейся на учениях ситуацией штабом была проведена оценка оперативной обстановки, составлены тактические отчеты, подготовлена необходимая информация и поставлены задачи подразделениям.

Коммандосы, покинувшие пункты постоянной дислокации по сигналу тревоги, довели до подразделений соответствующие решения по выполнению поставленных задач.

Приведенные в состояние боевой готовности подразделения высокопрофессионально выполнили действия по проведению рейдов в населенных пунктах и на открытой местности, а также другим операциям.