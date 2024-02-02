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Подразделения коммандос азербайджанской армии отрабатывают выполнение различных задач 

Подразделения коммандос азербайджанской армии отрабатывают выполнение различных задач  В связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии подразделения коммандос отрабатывают выполнение различных задач.
Армия
2 февраля 2024 г. 17:46
Подразделения коммандос азербайджанской армии отрабатывают выполнение различных задач 

В связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии подразделения коммандос отрабатывают выполнение различных задач.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

В соответствии со сложившейся на учениях ситуацией штабом была проведена оценка оперативной обстановки, составлены тактические отчеты, подготовлена необходимая информация и поставлены задачи подразделениям.

Коммандосы, покинувшие пункты постоянной дислокации по сигналу тревоги, довели до подразделений соответствующие решения по выполнению поставленных задач.

Приведенные в состояние боевой готовности подразделения высокопрофессионально выполнили действия по проведению рейдов в населенных пунктах и на открытой местности, а также другим операциям.

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Версия на английском языке Exercises of commando units of Azerbaijani Army kick off
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun komando bölmələrinin məşqləri başlayıb

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