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Ударные БПЛА "Акынджы" провели воздушную разведку в рамках учебно-тренировочных полетов

Ударные БПЛА "Акынджы" провели воздушную разведку в рамках учебно-тренировочных полетов В соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделения БПЛА ВВС Азербайджана продолжают выполнять учебно-тренировочные полеты. До начала учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили действия по приведению БПЛА в состояние боеготовности.
Армия
29 февраля 2024 г. 13:00
Ударные БПЛА Акынджы провели воздушную разведку в рамках учебно-тренировочных полетов

В соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделения БПЛА ВВС Азербайджана продолжают выполнять учебно-тренировочные полеты. До начала учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили действия по приведению БПЛА в состояние боеготовности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Принятые на вооружение ударные БПЛА "Акынджы" провели воздушную разведку по установленным маршрутам, определили координаты наземных целей условного противника и выполнили другие задачи.

На учениях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки и совершенствования индивидуальных способностей членов экипажа, экипажи БПЛА высокопрофессионально выполнили все поставленные задачи.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Akıncı UAVs conduct aerial reconnaissance, determine imaginary enemy’s ground targets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın “Akıncı” PUA-ları hava kəşfiyyatı aparıb, şərti düşmənin hədəflərini təyin edib

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