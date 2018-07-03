Под руководством Закира Гасанова состоялось совещание в полевых условиях

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил основной командный пункт управления учениями, проходящими в полевых условиях.

Как сообщили Report в министерстве обороны, сначала руководство министерства почтило память и возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на территории воинской части.

В ходе служебного совещания, проводимого с привлеченным к учениям офицерским составом, были заслушаны доклады в связи с планами, деятельностью и принятыми решениями командно-начальствующего состава соединений и воинских частей.

Выступая на совещании, министр обороны особо подчеркнул значимость проведения подобных учений, рассказал о предстоящих задачах, дал соответствующие поручения и указания.