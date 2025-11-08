Площадь Азадлыг готова к военному параду
Армия
- 08 ноября, 2025
- 10:45
Завершены подготовительные работы к военному параду, посвященному 5-летию Победы в Отечественной войне.
Как сообщает Report, личный состав и военная техника, которые будут участвовать в параде, уже приведены в полную готовность.
Улицы и проспекты, прилегающие к площади Азадлыг, а также балконы зданий украшены флагами Азербайджана.
Отметим, что сегодня в Баку пройдет военный парад, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне. Ожидается, что в параде примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
Кроме того, в Баку прибыли представители правительств Словакии, Сербии и других стран, чтобы наблюдать за парадом.
Трансляция парада будет доступна по ссылке.
