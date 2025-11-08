Площадь Азадлыг готова к военному параду

Завершены подготовительные работы к военному параду, посвященному 5-летию Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, личный состав и военная техника, которые будут участвовать в параде, уже приведены в полную готовность.

Улицы и проспекты, прилегающие к площади Азадлыг, а также балконы зданий украшены флагами Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Баку пройдет военный парад, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне. Ожидается, что в параде примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Кроме того, в Баку прибыли представители правительств Словакии, Сербии и других стран, чтобы наблюдать за парадом.

Трансляция парада будет доступна по ссылке.