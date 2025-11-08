Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Площадь Азадлыг готова к военному параду

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 10:45
    Завершены подготовительные работы к военному параду, посвященному 5-летию Победы в Отечественной войне.

    Как сообщает Report, личный состав и военная техника, которые будут участвовать в параде, уже приведены в полную готовность.

    Улицы и проспекты, прилегающие к площади Азадлыг, а также балконы зданий украшены флагами Азербайджана.

    Отметим, что сегодня в Баку пройдет военный парад, посвященный 5-летию Победы в Отечественной войне. Ожидается, что в параде примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Кроме того, в Баку прибыли представители правительств Словакии, Сербии и других стран, чтобы наблюдать за парадом.

    Трансляция парада будет доступна по ссылке.

