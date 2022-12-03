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Отпраздновано 20-летие партнерства между армией Азербайджана и Национальной гвардией Оклахомы

Отпраздновано 20-летие партнерства между армией Азербайджана и Национальной гвардией Оклахомы В американском штате Оклахома состоялось мероприятие, посвященное 20-летию программы партнерства со штатом, подписанной между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома. Мероприятие прошло по инициативе посольства Азербайджана в США, пр
Армия
3 декабря 2022 г. 08:54
Отпраздновано 20-летие партнерства между армией Азербайджана и Национальной гвардией Оклахомы

В американском штате Оклахома состоялось мероприятие, посвященное 20-летию программы партнерства со штатом, подписанной между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома. Мероприятие прошло по инициативе посольства Азербайджана в США, при поддержке Министерства обороны Азербайджана, канцелярии губернатора штата Оклахома и Национальной гвардии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"Для участия в упомянутом мероприятии делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Валиевым посетила Соединенные Штаты.

На мероприятии губернатор штата Оклахома Джон Кевин Ститт, командующий Национальной гвардией Томас Манчино, генерал-полковник Карим Велиев и посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим рассказали о мероприятиях, взаимных визитах, в том числе о сотрудничестве в сфере образования, энергетики, сельском хозяйстве и др. областях, и выразили уверенность, что эти отношения будут еще более укрепляться.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusu və Oklahoma Milli Qvardiyası arasında tərəfdaşlığın 20 illiyi qeyd edilib

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